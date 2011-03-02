В Воронежской области «УАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус следовал из Москвы в Ростов-на-Дону. Один человек погиб. Авария произошла на 631-м километре трассы «Дон».



По данным ГИБДД Бобровского района, водитель «УАЗа» решил обогнать идущий впереди автомобиль. Он выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Авария произошла в 06.40 на территории Бобровского района Воронежской области. Водитель автобуса вовремя заметил движущийся на него «УАЗ» и успел затормозить, передает РИА «Новости». Погиб водитель «УАЗа». Пострадали двое из четверых находившихся в салоне пассажиров. Они были доставлены в Бобровскую центральную районную больницу.