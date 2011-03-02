На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000 ВВС страны. Судьба экипажа выясняется. на борту самолета находились пилот и штурман. Во вторник вечером самолет пропал с радаров.



Об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс. По информации агентства, самолет пропал с радаров после вылета с авиабазы в департаменте Верхняя Сона. Истребитель ВВС Франции разбился в ходе занятий по отработке полетов на малых высотах в ночное время. В районе падения самолета продолжаются поисково-спасательные работы, передает РИА Новости.