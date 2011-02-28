В Челябинске мать убила своего 17-летнего сына из-за безденежья

В правоохранительных органах региона сообщили, что оперативные службы Челябинской области расследуют убийство 17-летнего юноши, которое совершила его мать из-за безденежья.



По информации оперативников, 37-летняя женщина убила своего сына, нанеся ему несколько ударов ножом в грудь и живот, раны оказались смертельными. После убийства своего сына она позвонила своей матери и сообщила о совершенном ею преступлении, сославшись на тяжелое материальное положение семьи. Затем детоубийца решила покончить и с собой, нанеся себе несколько ударов ножом в живот и порезав вены. Однако она осталась жива. В больнице ее прооперировали и в настоящее время она находится в реанимации.



Тело 17-летнего юноши с ножевыми ранениями груди и брюшной полости было найдено в минувший четверг в 11:40 в одном из домов по улице Камышовой в Челябинске, об этом сообщает "Новый регион" со ссылкой на областное следственное управление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ - убийство.