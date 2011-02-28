С Большого Москворецкого моста упал человек

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что сегодня вечером в центре столицы с Большого Москворецкого моста на лед Москвы-реки упал человек.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал: "Около 19.00 неизвестный упал с Большого Москворецкого моста в районе гостиницы "Балчуг", он находится на льду Москвы-реки без признаков жизни".



В настоящее время к месту происшествия прибыли спасательный катер на воздушной подушке, сотрудники милиции, а также машина "скорой помощи", передает РИА Новости.