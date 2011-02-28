Сегодня в Москве совершено жестокое нападение на помощника члена Совета Федерации сенатора Александра Коровникова Дмитрия Сущеня, об этом сообщили в ГУВД столицы.



По словам сотрудника правоохранительных органов, нападение на Дмитрия Сущеня было совершено около 8 часов утра во дворах рядом со станцией метро "Водный стадион", по адресу Конаковский проезд, дом 5. Очевидцы подтвердили, что нападавших было трое - они битами избили помощника сенатора, а затем скрылись. Сотрудников милиции и скорую помощь вызвали к месту происшествия очевидцы. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, у него также ушибы рук и ног, передает Интерфакс.



По факту произошедшего в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.