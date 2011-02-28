В Алтайском крае задержан подозреваемый в убийстве супругов-пенсионеров

25 февраля в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из квартир города Барнаула тел 76-летней хозяйки и ее 66-летнего супруга с множественными колото-резаными ранениями.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По горячим следам задержан 35-летний мужчина без определенного мета жительства. По версии следствия, подозреваемый до конца января 2011 года снимал комнату в квартире пенсионеров. В день убийства бывший квартирант пришел в гости к престарелым супругам. В ходе ссоры злоумышленник нанес ножом множественные удары потерпевшим, от которых они скончались на месте происшествия, сообщает Следственный Комитет.