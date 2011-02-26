Мужчина взорвал себя гранатой из-за ссоры с женой - версия ГУВД

Дежурный офицер Управления информации и общественных связей ГУВД столицы Анатолий Ластовецкий рассказал, что мужчина взорвал себя около магазина в Юрловском проезде в Москве из-за ссоры с женой.

"Около 17.00 мск на стоянке на Юрловском проезде в результате взрыва погиб мужчина. Как заявила его жена, за три часа до этого дома у них случился скандал, после которого муж взял ружье, другие вещи и уехал", - сказал Ластовецкий, передает ИТАР-ТАСС.

"Аргументы.ру" писали, что предварительным данным, имя погибшего - Евгений Юров, он был бизнесменом.