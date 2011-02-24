Неизвестные сожгли машины пррокурора, его отца и заместителя в Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога в городе Октябрьск Самарской области служебного автомобиля местного прокурора, а также личных автомобилей его отца и заместителя.



«Поджог совершен ночью накануне 23 февраля. В среду прокурор Самарской области Юрий Денисов лично выехал на место происшествия. После осмотра места происшествия прокурор области провел беседы с территориальными руководителями правоохранительных органов, поставив задачу раскрытия дерзкого преступления», – говорится в сообщении. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".