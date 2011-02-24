В Москве избит и ограблен сотрудник Генпрокуратуры РФ

В ночь на четверг на юго-западе Москвы было совершено нападение на сотрудника Генпрокуратуры РФ, грабители избили и ограбили его, сообщили в правоохранительных органах столицы.



Сотрудник правоохранительных органов, в частности, сказал: "Неизвестные напали после полуночи на начальника одного из управлений Генпрокуратуры и избили его, когда он шел по Профсоюзной улице от станции метро. Напавшие забрали у потерпевшего удостоверение личности, мобильный телефон и небольшую сумму денег, после чего скрылись".



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ - грабеж, статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.