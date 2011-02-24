Неизвестные подожгли здание военкомата в Москве, бросив бутылку с бензином

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что накануне неизвестные подожгли здание военкомата на севере столицы, бросив пластиковую бутылку с бензином, в результате чего в учреждении возник пожар.



По словам сотрудника правоохранительных органов, инцидент произошел в здании военного комиссариата по Тимирязевскому району Москвы по адресу: Дмитровское шоссе, 56. Около полуночи в холле первого этажа здания комиссариата произошел пожар. В результате обгорела оргтехника, мебель, обшивка стен на общей площади около 4 квадратных метров.



Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в 23.10 мск неизвестные, разбив окно в холле первого этажа указанного здания, подожгли пластиковую бутылку с бензином и бросили ее внутрь здания, а затем скрылись. Личности злоумышленников пока не установлены, однако, по словам очевидцев, в происшествии участвовали два человека.