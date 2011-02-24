В Москве старший следователь ФСБ обнаружен мертвым со следами инъекции

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что на севере столицы найдено тело старшего следователя ФСБ РФ со следами инъекции на руке, однако пока непонятно, что привело к смерти - укол или иная причина.



Сотрудник правоохранительных органов, в частности, рассказал: "В среду в 16:43 в квартире жилого дома на Онежской улице было обнаружено тело 26-летнего мужчины со следами от инъекции на передней поверхности правого локтевого сустава".



По словам сотрудника правоохранительных органов столицы, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, однако пока неизвестно, что это за препарат и является ли эта инъекция причиной смерти мужчины, передает Интерфакс.