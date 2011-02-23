В ГУВД опровергли информацию о поджоге в Москве Maybach
23 февраля 2011, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве представители ГУВД опровергли информацию о поджоге дорогостоящего автомобиля Maybach с номерами «001» на неохраняемой стоянке во дворе Дома быта на Осеннем бульваре в районе Крылатское.
Представитель милицейского управления, сообщил, что криминала нет, а произошло замыкание электропроводки в моторном отсеке, что привело к возгоранию, передает РСН.
Сегодня ряд СМИ сообщили, что автомобиль Maybach, стоимостью 6 миллионов долларов, сгорел в ночь на среду и восстановлению не подлежит. Пожарные обнаружили рядом с автомобилем канистру с остатками бензина.
О том, что за Maybach заплачена именно такая сумма сообщили охранники Дома быта.