В ГУВД опровергли информацию о поджоге в Москве Maybach

В Москве представители ГУВД опровергли информацию о поджоге дорогостоящего автомобиля Maybach с номерами «001» на неохраняемой стоянке во дворе Дома быта на Осеннем бульваре в районе Крылатское.

Представитель милицейского управления, сообщил, что криминала нет, а произошло замыкание электропроводки в моторном отсеке, что привело к возгоранию, передает РСН.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что автомобиль Maybach, стоимостью 6 миллионов долларов, сгорел в ночь на среду и восстановлению не подлежит. Пожарные обнаружили рядом с автомобилем канистру с остатками бензина.

О том, что за Maybach заплачена именно такая сумма сообщили охранники Дома быта.