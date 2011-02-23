МЧС подтвердило, что в Москве ночью сгорел дорогостоящий автомобиль Maybach

МЧС подтвердило сообщение о том, что в Москве в ночь на среду на Осеннем бульваре на западе города сгорел дорогостоящий автомобиль Maybach. По данным спасателей, это действительно произошло.

Официальный представитель управления МЧС по Москве сообщил, что причины возгорания дорогой иномарки будут установлены только после экспертизы.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что, вероятно, имел место поджог, неподалеку от автомобиля Maybach была найдена канистра с остатками бензина. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Уточним, инцидент произошел около четырех утра. Автомобиль с государственным номером 001 был припаркован на неохраняемой стоянке во дворе Дома быта на Осеннем бульваре в районе Крылатское. Охранники Дома быта рассказали, что владелец авто рассказал им, что заплатил за свой "Майбах" 6 миллионов долларов. Однако стоимость автомобилей такого уровня от в разы меньше, от шестисот тысяч долларов и выше. Автомобиль один из самых дорогих в мире. По мнению экспертов, тот что сгорел, возможно, сделали на заказ.