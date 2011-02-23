В г. Пушкин под Петербургом ночью сгорел супермаркет

В пригороде Санкт-Петербурга в ночь на среду около 03.15 мск произошел пожар в супермаркете на Кузьминском шоссе. По данным МЧС, жертв и пострадаших в результате пожара нет.

Представитель спасателей сообщил, что возгорание произошло в кирпичном двухэтажном здании супермаркета. Пожару был присвоен первый повышенный номер сложности. Напожаре к тушению огня были привлечены 10 единиц техники. В 06.30 мск пожар был локализован.



В супермаркете сгорелитовары и торговое оборудование на площади около 200 квадратных метров.

Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.