В г. Пушкин под Петербургом ночью сгорел супермаркет
23 февраля 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В пригороде Санкт-Петербурга в ночь на среду около 03.15 мск произошел пожар в супермаркете на Кузьминском шоссе. По данным МЧС, жертв и пострадаших в результате пожара нет.
Представитель спасателей сообщил, что возгорание произошло в кирпичном двухэтажном здании супермаркета. Пожару был присвоен первый повышенный номер сложности. Напожаре к тушению огня были привлечены 10 единиц техники. В 06.30 мск пожар был локализован.
В супермаркете сгорелитовары и торговое оборудование на площади около 200 квадратных метров.
Причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.