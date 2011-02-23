Открыт телефон «горячей линии» для родственников россиян, эвакуируемых из Ливии

Центр экстренной психологической помощи МЧС России открыл телефон «горячей линии» 8 (495) 626-37-07. По этому телефону родственники россиян, работавших в Ливии, могут получить необходимую информацию.

На сайте ведомства опубликован список россиян, вылетающих в Россию.

По последним данным, в 6.15 мск из Ливии из международного аэропорта Триполи в Москву вылетел первый из четырёх самолётов МЧС - Ил-76. На его борту, по предварительным данным, находятся 118 человек, в том числе шестеро детей, сообщает РИА Новости.

Прибытие борта в аэропорт "Домодедово" ожидается в 10.15 - 10.45 мск.

Напомним, в МЧС работает "горячая линия", по которой все желающие могут получить информацию о гражданах, которых самолёты МЧС доставят в Россию из Ливии.