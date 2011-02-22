В Москве в результате перестрелки ранен таможенник

Сегодня в правоохранительных органах сообщили, что в Москве на улице 8 марта в помещении таможенного поста произошла перестрелка, в результате чего ранен один человек.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал: "Сигнал о стрельбе в помещении таможенного поста поступил в милицию около 21-00. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили раненого таможенника". По словам сотрудника правоохранительных органов, работники таможенного поста праздновали канун Дня защитника Отечества.

После употребления горячительных напитков между таможенниками произошел конфликт, в результате которого произошла драка с применением травматического оружия. Во время драки "один из таможенников нанес своему коллеге проникающее ранение в брюшную полость из травматического пистолета. Таможенник госпитализирован. Его коллега задержан", цитирует слова сотрудника правоохранительных органов Интерфакс.