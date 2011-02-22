В Иркутске неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, ранен сотрудник ФСБ

В центре Иркутска в торговом центре "Пассаж" неизвестный мужчина, вооруженный двумя пистолетами ТТ, открыл беспорядочную стрельбу, ранен сотрудник ФСБ, сообщают Вести ФМ.



Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Иркутску Владимир Саловаров рассказал, что в торговом центре неизвестный мужчина, вооруженный двумя пистолетами ТТ, стал угрожать продавцам торговых точек расправой. На место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу при появлении оперативных сотрудников, в результате чего был ранен сотрудник ФСБ.



В частности, Владимир Саловаров сказал: "Правоохранительными органами все было сделано оперативно. Была реальная угроза того, что могли пострадать посетители данного ТЦ, так как он находится в центре города. Преступник был обезврежен и задержан. К сожалению, пострадал один из сотрудников ФСБ. Он получил ранение. По данному факту СК проводит расследование".



Информация о преступнике в интересах следствия пока не разглашается, однако известно, что задержанный находился в розыске за ношение и хранение оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", злоумышленнику грозит пожизненный срок.