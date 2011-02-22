МЧС РФ прорабатывает два пути эвакуации россиян из Ливии

МЧС РФ прорабатывает два пути эвакуации граждан России из Ливии. Часть россиян планируется вывозить на паромах. К вылету готовятся транспортные самолеты ведомства. Однако воздушное пространство над Триполи, до сих пор закрыто.

МЧС, совместно с турецкой стороной, планирует также вывезти 700 граждан Турции и Сербии, которые работают в Ливии по договору с РЖД. По уточненным данным, в Ливии находится 563 россиянина.

Начальник пресс-службы МЧС России Ирина Андрианова рассказала, что российские дипломаты ведут переговоры с ливийской дипмиссией, чтобы открыть воздушное пространство над страной и разрешить самолетам эвакуировать российских граждан.

Взлетная полоса аэропорта в ливийском городе Бенгази разрушена, самолеты не могут садиться и взлетать, передает РИА Новости.

ОАО "Татнефть" планирует эвакуировать из Ливии 16 сотрудников и 16 членов их семей.