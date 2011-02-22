Назван вероятный заказчик убийства туристов из Москвы в КБР

Заказчиком убийства туристов из Москвы в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, возможно, является главарь местных ваххабитов 39-летний Аскер Джаллуев.

Джаллуев, возглавивший местное бандподполье после уничтожения Анзора Астемирова, так пытается завоевать авторитет среди подчиненных ему бандитов, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники.

Спецслужбы считают, что бессмысленное убийство туристов в духе Джаллуева, на совести которого не одно убийство простых жителей, среди которых девять егерей в Чегемском районе в 2007 году.

Предполагается, что боевики могли охотиться конкретно за туристкой с фамилией Патрушева, которую они приняли за родственницу секретаря Совбеза Николая Патрушева. Вероятно, у бандитов хорошие поставщики информации, возможно в силовых структурах, гостиницах и службах аэропорта.