В Москве из-за звонка об угрозе взрыва эвакуируют ленинскую библиотеку

В Москве сегодня днем из-за звонка об угрозе взрыва эвакуируют посетителей Российской государственной библиотеки имени Ленина.

Сигнал об угрозе взрыва в здании библиотеки, находящемся в центре столицы, поступил на пульт дежурного.

К "Ленинке" в настоящее время прибыли все оперативные службы города - пожарные, спасатели, сотрудники милиции и кинологической службы.

Это вторая угроза взрыва в этой библиотеке за месяц. 8 февраля из-за угрозы взрыва в Российской государственной библиотеки имени Ленина уже проводилась эвакуация. Взрывного устройства тогда не нашли.