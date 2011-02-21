В Москве из-за звонка об угрозе взрыва эвакуируют ленинскую библиотеку
21 февраля 2011, 16:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве сегодня днем из-за звонка об угрозе взрыва эвакуируют посетителей Российской государственной библиотеки имени Ленина.
Сигнал об угрозе взрыва в здании библиотеки, находящемся в центре столицы, поступил на пульт дежурного.
К "Ленинке" в настоящее время прибыли все оперативные службы города - пожарные, спасатели, сотрудники милиции и кинологической службы.
Это вторая угроза взрыва в этой библиотеке за месяц. 8 февраля из-за угрозы взрыва в Российской государственной библиотеки имени Ленина уже проводилась эвакуация. Взрывного устройства тогда не нашли.