Канатную дорогу на Эльбрус не взрывали, трос упал из-за сильного ветра

Подрыва канатной дороги на Эльбрус в Кабардино-Балкарии не было, трос упал из-за сильного ветра. В результате обрыва обрушились около 30 из 45 кабинок канатной дороги.

Представитель организации «Эльбрусист» Елена рассказала «Русской службе новостей»: «Подрывов не было. Просто были сильные ветра, что-то с электричеством, и трос упал».

По её словам, сейчас первая очередь работает, а вторую ремонтируют. Представитель «Эльбрустуриста» также добавила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «Аргументы.ру» со ссылкой на РИА Новости писали, что подвесная канатная дорога "Азау - "Старый Кругозор" на горе Эльбрус подорвана неизвестными.