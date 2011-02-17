Потолок обрушился в киевском торговом центре: есть пострадавшие

В одном из торговых центров Киева произошло обрушение потолка. В результате инцидента пострадал один человек. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС.



«Около 14.00 (15.00 мск) в Оболонском районе Киева в торговом комплексе SkyMoll обвалилась потолок. По предварительным данным, площадь обрушения составляет 500 метров квадратных. Один человек пострадал», - сообщает пресс-служба МЧС Украины.