Три пассажира умерли сегодня в петербургском метро

Три пассажира скончались сегодня в петербургском метро. Смерти произошли буквально одна за другой на разных станциях подземки. По предварительным данным, все трое мужчин умерли от сердечных приступов.



Около 8 часов утра на станции "Гражданский проспект" умер 81-летний мужчина. По словам очевидцев, пенсионеру внезапно стало плохо на эскалаторе. Окружающие пытались ему помочь, но к тому моменту, как его спустили на платформу, мужчина уже был мертв, сообщает "Российская газета".



Около 11 часов 49-летний пассажир умер на станции "Кировский завод", а еще через час на станции "Гостиный двор" скончался 74-летний мужчина. Прибывшие на место бригады "скорой помощи" лишь констатировали смерть.