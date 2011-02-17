Дело депутата, который покусал сотрудника ГИБДД, передано в суд

Завершено расследование дела в отношении депутата поселка Коноша Алексея Полежаева, который ткнул пальцем в глаз, а после укусил сотрудника ГИБДД, пытавшегося его задержать.



Инцидент произошел 15 ноября прошлого года. По данным следствия, депутат оказал сопротивление сотрудникам милиции и инспектору ГИБДД, которые пытались задержать его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, без водительских прав, после совершения им ДТП.



«В ответ на законные требования представителей власти депутат стал публично их оскорблять, хватал за форменное обмундирование, а после водворения в служебный автомобиль, ткнул пальцем в глаз сотруднику ГИБДД и укусил его за кисть руки», – цитирует Газета.ру областное управление Следственного комитета.



Депутат Полежаев обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.