В Киеве неизвестный плеснул чиновнику в лицо кислотой

Одного из заместителей председателя Киевской областной государственной администрации неизвестный облил кислотой. Пострадавшего отправили в больницу, он получил ожоги лица второй и третьей степени тяжести.



Инцидент произошел в 23.30 ( 00.30 мск) на улице Горького в центральной части Киева, когда чиновник выходил из автомобиля. Фамилию пострадавшего агентство УНИАН, которое сообщило об инциденте, не называет.



Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (по статье 121 и 15 Уголовного кодекса Украины).