Названы имена погибших при крушении судна у берегов Вьетнама россиянок

Стали известны имена погибших при кораблекрушении на севере Вьетнама российских туристок. По имеющейся информации, погибли Воропинова Елена 1962 г.р. и Воропинова Анастасия 1987 г.р.



Всего, по сообщению местных властей в результате кораблекрушения погибли 12 человек, пишет РИА "Новости".



Судно Truong Hai, на борту которого находились 21 турист и шесть членов экипажа, затонуло около 05:00 по местному времени (01:00 мск) у острова Титов в популярном у туристов заливе Халонг.



Затопление судна произошло в результате заполнения трюма водой, которая попала туда через открывшуюся течь в машинном отделении, причины которой пока не установлены.