Двое туристов из России находились на борту затонувшего во Вьетнаме судна

Двое граждан России находились на борту затонувшего в четверг у северного побережья Вьетнама судна с туристами. Посольство РФ в Ханое уточняет данные о судьбе российских туристов.



Судно с 21 туристом на борту затонуло около 05.00 по местному времени (01.00 мск) у острова Титов в популярной среди туристов бухте Халонг, сообщает "Российская газета".



Жертвами крушения стали 12 человек - 11 иностранцев и один местный житель, спасены девять туристов и шесть вьетнамцев.



Гражданство погибших, а также причины крушения пока не сообщаются.