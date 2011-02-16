В Петербурге снегоуборочная машина задавила тренера школы олимпийского резерва

КАМАЗ, вывозивший снег, задавил женщину в Петербурге. Погибшая - тренер школы олимпийского резерва Майя Андреева - скончалась в больнице от полученных увечий.



Трагедия произошла около 14:35 мск 14 февраля у дома №5/2 в Калининском районе города, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.



Женщина попала под колеса уборочной спецтехники по дороге на работу практически у дверей школы олимпийского резерва №3, где она преподавала хореографию. От полученных увечий Майя Андреева скончалась в городской больнице №3.



По данному факту следствие проводит проверку.