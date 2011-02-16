Самоубийца, прыгнувший из окна главного здания МГУ, оказался студентом физфака

Самоубийца, выпрыгнувший из окна 28-го этажа главного здания МГУ, оказался 22-летним студентом физического факультета. Известно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.



Источник в правоохранительных органах города сообщил, что юноша недавно прошел курс лечения.



Труп на козырьке на уровне 23-го этажа в зоне «Ц» заметила служительница музея, расположенного на 28-м этаже здания. Она обнаружила около окна верхнюю мужскую одежду, выглянула наружу и увидела тело погибшего.