На козырьке главного корпуса МГУ обнаружено тело неизвестного

На козырьке главного корпуса МГУ на Воробьевых горах обнаружено тело неизвестного. Милиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Пока известно, что мужчина погиб при падении с высоты.



"Тело погибшего обнаружено на козырьке 36-этажного здания на уровне 23-го этажа в секторе "Ц" здания МГУ. В настоящее время спасатели снимают погибшего", - цитирует РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.