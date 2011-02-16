Подозреваемых в подготовке теракта задержали на Киевском вокзале

На перроне Киевского вокзала задержаны четверо подозреваемых в причастности к подготовке теракта. Все они являются уроженцами Чеченской республики и уже доставлены в Чечню для проведения следственных действий.



«Хасан Нажаев, Руслан Юсупов, Рамзан Халиев и Анжела Баталова, предположительно, вдова одного из боевиков, купили билеты на поезд, следующий до Кишинева. На перроне Киевского вокзала они были задержаны, - рассказал источник ИТАР-ТАСС. - По данным следствия, Юсупов является действующим так называемым "полевым командиром", Баталова же, по оперативным данным, должна была совершить теракт в месте массового скопления людей».



Операцию по их задержанию провели сотрудники Департамента уголовного розыска и транспортной милиции.



