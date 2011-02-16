В Москве пожар в здании отдела судебных приставов во 2-ом Ботаническом потушен

В Москве пожар в здании отдела судебных приставов потушен во 2-м Ботаническом проезде. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, никого, кроме охраны, в здании не было.



Возгорание в двухэтажном доме в здании отдела Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Северо-Восточному административному округу Москвы возникло во вторник поздно вечером. Загорелась мансардная часть кирпичного дома старой постройки.

Тушение осложнялось тем, что в здании деревянные перекрытия. Площадь пожара составляла около 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение мансарды.

Точной информации о том, какая часть документов пострадала, пока нет. Причины возгорания будут установлены в ходе специальных экспертиз.