В Петербурге на Московском вокзале сегодня искали бомбу

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале сегодня искали бомбу. Очередное "заминирование" произошло в в одном из кафе.

Свидетели происшествия сообщили, чколо 16 часов в зале одного из бистро нашли бесхозную сумку. Всех посетителей эвакуировали, а часть светового зала оцепили. На вокзале работал кинолог с собакой, передает "Фонтанка.ру".

Кинолог с собакой не нашел в сумке ничего подозрительного.

В ГУВД информацию о "заминировании" Московского вокзала подтвердили.