В Петербурге на Московском вокзале сегодня искали бомбу
15 февраля 2011, 16:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге на Московском вокзале сегодня искали бомбу. Очередное "заминирование" произошло в в одном из кафе.
Свидетели происшествия сообщили, чколо 16 часов в зале одного из бистро нашли бесхозную сумку. Всех посетителей эвакуировали, а часть светового зала оцепили. На вокзале работал кинолог с собакой, передает "Фонтанка.ру".
Кинолог с собакой не нашел в сумке ничего подозрительного.
В ГУВД информацию о "заминировании" Московского вокзала подтвердили.