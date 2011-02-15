По факту взрывов в Дагестане возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ

По данным следственного управления Следственного комитета России по Дагестану, по двойному теракту в Губдене уголовное дело возбуждено по пяти статьям УК РФ, в том числе - теракт.

Накануне вечером смертница подорвалась у поселкового отделения милиции в дагестанском Губдене, а второй взрыв прогремел около 22.35 мск у поста на въезде в поселок. Бомбу привел в действие смертник на автомобиле. В результате двойного теракта два человека погибли, по меньшей мере 27 госпитализированы.