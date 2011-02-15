На станции московского метро "Коломенская" Замоскворецкой линии произошло ЧП - на рельсы упала девушка, в 12.11 - 12.26 на станции производились работы по извлечению упавшей, в связи с чем движение поездов было приостановлено. О состоянии упавшей девушки не сообщается.



Напомним, что это уже второй случай за вторник падения человека на рельсы в метро Москвы, около 10.00 мужчина в возрасте около 50 лет скончался, упав на рельсы на станции "Студенческая" Филевской ветки московского метрополитена.