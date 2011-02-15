Отказ двигателя мог стать причиной ЧП с Ми-28 на Ставрополье

По сообщениям СМИ, во время выполнения плановых полетов во вторник совершил жесткую посадку в Буденновском районе Ставропольского края вертолет Минобороны Ми-28, посадка произошла в 10.30 мск.

Аварийная ситуация с Ми-28 Минобороны России на Ставрополье, по предварительным данным, могла произойти из-за отказа двигателя.



Два пилота получили травмы различной степени тяжести и в настоящее время госпитализированы, в Минобороны уже создана комиссия по расследованию ЧП.