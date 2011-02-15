Следственными органами Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОВД по району «Филевский парк» подполковника милиции Александра Полунина, говорится в сообщении Следственного Комитета. Подполковник милиции Полунин подозревается следствием в мошенничестве.

Уголовное дело возбуждено 14 февраля, по версии следствия, Полунин получил 20 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя и пообещал не препятствовать в осуществлении предпринимательской деятельности по торговле цветами и продуктами быстрого питания на территории обслуживания отдела внутренних дел. В ближайшее время следователи планируют предъявить сотруднику милиции обвинение и избрать меру пресечения.