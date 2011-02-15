Смертник, устроивший теракт в столичном аэропорту "Домодедово", проходил военную службу во внутренних войсках МВД России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего внутренними войсками Николая Рогожкина. Экспертиза ДНК уже подтвердила, что взорвал бомбу Магомед Евлоев.



Евлоев служил всего три месяца во Владивостоке в милицейском полку. Но был откомандирован по состоянию здоровья.



Взрыв в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел 24 января, погибли 36 человек, более 120 были госпитализированы.