В Тюменской области ветеран войны погиб от отравления угарным газом

4 февраля в одном из домов по улице Чапаева районного посёлка Голышманово Тюменской области обнаружены тела 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 86-летней супруги, сообщает Следственный Комитет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка.



По предварительным данным, смерть супругов наступила от отравления угарным газом, образовавшимся в результате нарушения правил использования отопительного газового оборудования.



Ранее, 21 января, в этом же районе Тюменской области при аналогичных обстоятельствах погибли пенсионеры 60 и 63-летнего возраста. В настоящее время следственными органами продолжается проверка по этому факту.