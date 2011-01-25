Степашин: Счетная палата проверит расходование средств на борьбу с терроризмом

Счетная палата России приступает к проверке эффективности расходования бюджетных средств на антитеррористические мероприятия и на обеспечение безопасности в аэропортах и железнодорожных вокзалах.

"Мы планируем осуществить проверку эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на борьбу с терроризмом в первой половине этого года", - сказал Степашин "Интерфаксу" 25 января.

"Счетная палата также проверит эффективность расходования средств, которые направляются на обеспечение безопасности в аэропортах и железнодорожных вокзалах по всей стране", - сообщил глава Счетной палаты, отметив, что "график проверок будет утвержден на коллегии Счетной палаты в ближайшую пятницу".

Отвечая на вопрос, может ли Счетная палата проверять расходование средств по закрытым статьям бюджета, глава ведомства Сергей Степашин сказал: "Для нашего ведомства нет закрытых статей".