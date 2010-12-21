В центре Москвы на посетителя супермаркета обрушился потолок
21 декабря 2010, 13:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В результате обрушения подвесного потолка в супермаркете в центре столицы пострадал один человек. Пострадавший, один из посетителей магазина, при обрушении получил легкие травмы.
"По предварительным данным, в магазине, расположенном по адресу 1-й Самотечный переулок, дом 2 произошло обрушение подвесного потолка на площади 10 квадратных метров", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве 21 декабря.