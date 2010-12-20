МВД Белоруссии: В Минске пострадали более 30 милиционеров

В Минске во время беспорядков после завершения первого тура президентских выборов пострадали более 30 милиционеров. Сотрудники правопорядка доставлены в больницы с различными травмами.



Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Анатолий Кулешов. По его словам, по факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Зачинщикам грозит до 15 лет лишения свободы. «Эта бесчинствующая толпа пришла сюда не по своей воле, она пришла по зову тех кандидатов в президенты, которые, используя инструмент толпы, преследовали свои цели», - заявил Кулешов.

Глава МВД Белоруссии уточнил, что участники беспорядков пытались дестабилизировать обстановку в стране.



Ранее Аргументы.ру сообщали, что оппозиционеры собрались с воскресенье вечером на Октябрьской площади, где прошел несанкционированный митинг, а после митинга отправились на площадь Независимости.