МЧС: В ДТП с маршруткой в Дагестане погиб один человек

Представитель МЧС Дагестана заявил, что по уточненным данным, в ДТП с участием маршрутки и автобуса в Дагестане погиб один человек и трое пострадали. Ранее сообщалось о двух погибших.

"По уточненным данным, в результате ДТП в Карабудахкентском районе погиб один человек и трое доставлены в больницу. На месте происшествия продолжают работать специалисты", - сообщил представитель ведомства РИА Новости.

"Аргументы.ру" писали, что ДТП произошло около 11:20 мск на трассе М-29 "Кавказ" вблизи населенного пункта Очи-Су. Автобус "Икарус", следовавший по маршруту из Махачкалы в Дербент, столкнулся с пассажирской "Газелью", двигавшейся из Касамкента в Махачкалу.