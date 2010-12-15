На севере МКАДа в Москве горит строительный рынок "Левый берег", расположенный на 79 км внешней стороне МКАДа между Дмитровским и Ленинградским шоссе. Площадь пожара составляет 500 кв. м.

На месте работают 10 пожарных расчетов из Москвы и области.

Никто не пострадал.

Это не первый пожар на рынке в Подмосковье за последние дни. "Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 11 декабря в Москве сгорел полностью строительный рынок "Мельница".