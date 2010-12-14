Милиция Москвы не будет искать зачинщиков погромов на Манежной площади 11 декабря, так как все уголовные дела возбуждены по статьям "хулиганство" и "причинение вреда здоровью".

Правозащитники уверены, что произошедшее 11 декабря в центре Москвы следует трактовать как массовые беспорядки, и расследование дела по этой статье могло бы привести к поимке и наказанию лидеров ультраправых групп, пишет газета "Ведомости". По статье 212 УК организаторам массовых беспорядков может грозить до 10 лет тюрьмы, участникам таких акций - до 8 лет лишения свободы.

Как стало известно, в настоящее время по факту погромов ГУВД расследует 11 уголовных дел по статьям 213 (хулиганство), 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести) и 115 (причинение легкого вреда здоровью) УК РФ. Все задержанные участники беспорядков были отпущены после составления протоколов. 14 декабря стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела по факту применения насилия в отношении милиционеров на Манежной площади по части 1 статьи 318 УК РФ. Дело расследует Следственный отдел по Центральному административному округу Следственного управления по Москве.

"Аргументы.ру" писали, что глава российского государства Дмитрий Медведев одобрил действия МВД 11 декабря на Манежной площади и поручил министру Рашиду Нургалиеву и в дальнейшем принимать все необходимые меры по охране общественного порядка.

Также президент в своем микроблоге в Twitter с уверенностью заявил, что в стране и в Москве - "все под контролем" и власти разберутся "со всеми, кто гадил".

По данным newsru.com, некоторые эксперты полагают, что искать зачинщиков погромов на Манежной площади не будут - это может быть чревато еще более серьезными беспорядками, так как за погромами на Манеже стоит социальный протест.