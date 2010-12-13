Минздрав назвал обвинения генпрокуратуры некорректными

Российское минздравсоцразвития проводило аукционы на закупку препаратов в 2008-2009 годах в строгом соответствии с законодательством, говорится в распространенном 13 декабря комментарии министерства.

Минздрав распространил это заявление в ответ на заявление Генпрокуратуры о нарушениях при организации и проведении торгов ведомством.

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело об ограничении конкуренции после проверки аукционов по закупке лекарств, организованных Миндравсоцразвития РФ в 2008-2009 годах.

В сообщении Минздрава также отмечается, что со стороны Генпрокуратуры заявлялось, что в аукционах, объявленных министерством, не участвовали участники размещения заказа, а также заключались контракты с единственным участником. В министерстве разъяснили, что согласно российскому законодательству в случае, "если в аукционе участвовал один участник, заказчик обязан передать такому участнику проект государственного контракта для подписания", передает ИТАР-ТАСС.

Минздравсоцразвития РФ также сообщает, что указанное ранее причинение ущерба госбюджету на сумму 3,4 млрд рублей не нашло своего подтверждения. "Указание на необоснованное расходование суммы в объеме 3,4 млрд рублей не подтверждается расчетами", - говорится в сообщении. "Вся выше указанная информация была предоставлена Генеральной прокуратуре РФ", - заверили в ведомстве.