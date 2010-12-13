Силовики перекрыли входы и выходы на станцию метро "Охотный ряд" со стороны Манежной площади. Через громкоговорители гуляющим по Манежной площади говорят, чтобы они двигались к станции "Площадь революции".

По данным "Интерфакс", в настоящее время на Манежной площади прекращена торговля, продажа экскурсий и услуг. Закрыт вход в торговый центр "Охотный ряд" и точки питания, расположенные с торца торгового центра. Закрыт также вход в Александровский сад.

Продолжается оцепление Манежной площади, корреспондент агенства отмечает, что у входа на Красную площадь дежурят четыре бригады "Скорой помощи". Там также находятся специальные бронированные автомашины ОМОН и многочисленные автобусы с сотрудниками милиции.

Ранее "Аргументы.ру" писали, что столичное ГУВД получило информацию о готовящейся "разборке" между болельщиками и выходцами с Северного Кавказа около 18:00.