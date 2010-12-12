МИД Швеции: Взрывы в Стокгольме признаны терактами

"В Стокгольме в субботу произошел теракт, который едва не обернулся страшной катастрофой", - написал в своем интернет-блоге глава МИД Швеции Карл Бильдт, комментируя взрывы, произошедшие в шведской столице.

Напомним, две бомбы с интервалом в 10 минут взорвались на одной из центральных улиц Стокгольма накануне. Сначала взорвался автомобиль, в котором, как предполагается, находились баллоны с газом, а в другой части улицы произошел второй взрыв. Бомбу в первом случае привел в действие террорист-смертник.