Питерские футбольные фанаты переместились на Невский проспект

Футбольные фанаты, которые собрались на Пионерской площади в Петербурге на митинг памяти убитого Егора Свиридова, разбились на группы, оторвались от ОМОНа и переместились на Невский проспект.

По данным "Интерфакс", футбольным фанатам удалось дойти до Гостиного двора на Невском проспекте, несмотря на противодействие милиции и активные задержания участников акции.

Участникам шествия удалось добраться до Невского проспекта до Невского проспекта, в то время, как машины с милицией и ОМОНом встали в "пробках".

"Аргументы.ру" сообщали ранее, что на акции памяти убитого болельщика московского ФК "Спартак" в Петербурге фанаты перекрыли Загородный проспект и устроили драку с ОМОНом, вставшего на пути у скандирующей толпы.

В Москве обошлось без столкновений с силовиками. Футбольные болельщики устроили шествие по Кронштадтскому бульвару к месту убийства своего товарища Егора Свиридова. Марш памяти болельщика "Спартака", не разрешенный властями, охраняет милиция.

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.

Напомним, дело о гибели фаната "Спартака" Егора Свиридова было возбуждено с опозданием.