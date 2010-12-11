На окраине Москвы, на пересечении МКАД и Калужского шоссе, у поселка Мосрентген продолжается разбор завалов на месте почти полностью сгоревшего строительного рынка "Мельница".

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 11 декабря в Москве пожар на юго-западе Москвы тушили 16 пожарных расчетов. Никто не пострадал.

Как стало известно, общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

В правоохранительных органах рассматривают несколько версий случившегося, не исключая и поджог.